Співачка Настя Каменських показала, як проводить час і похвалилася видом в купальнику, вразивши фігуркою на відпочинку.

Як пише Politeka.net, Настя Каменських є популярною вітчизняною співачкою, яка стала відомою завдяки дуету "Потап і Настя". Тепер зірка будує сольну кар'єру, постійно радуючи новими хітами. Не забуває співачка і про Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

На новому фото Настя була в одному купальнику. Зірка стояла біля великого вікна, насолоджуючись сонечком на відпочинку. Відомо, що співачка зараз відпочиває на курорті з чоловіком Олексієм Потапенко (Потапом), за якого вийшла заміж в 2019 році.

"У моєму природному середовищі існування", - написала Настя Каменських.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Важко напевно без дітей на відпочинку", " дивлюся на вас і душа радіє! Ви така щира і справжня людина! В так вами пишаюся!!", "Це де ти?", "Зайченок", "Настя красуня", "Настя ти чарівна Діва", "Тебе ж діти дивляться".

Нагадаємо, Каменських в обіймах Потапа розпливлася в усмішці, кадри ніжностей

А ще Politeka повідомляла, що Каменських в бікіні, відкинувши комплекси, показала фігуру в повний зріст

Також Politeka писала, що Каменських з незвичайною зачіскою показала себе з вигідних ракурсів