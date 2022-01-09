Як пише Politeka.net, Настя Каменських є популярною вітчизняною співачкою, яка стала відомою завдяки дуету "Потап і Настя". Тепер зірка будує сольну кар'єру, постійно радуючи новими хітами. Не забуває співачка і про Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.
На новому фото Настя була в одному купальнику. Зірка стояла біля великого вікна, насолоджуючись сонечком на відпочинку. Відомо, що співачка зараз відпочиває на курорті з чоловіком Олексієм Потапенко (Потапом), за якого вийшла заміж в 2019 році.
"У моєму природному середовищі існування", - написала Настя Каменських.
Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:
"Не ганьбіть наш народ": Лобода розлютила своєю появою на одній сцені з Могилевською, Винником і Дзідзьо
Відомий ведучий засвітив найголовнішу жінку нового "Холостяка" Топольського: як її звати та хто вона
Переможець "Україна має талант" показав нове фото та зачарував українців: "Просто слів немає"
Невістка Софії Ротару полонила розкішним видом на вечірці, святкові фото: "Очей не відірвати"
Притула взбісився через українців, які розкритикували його святковий стіл: "Якщо вже ви такий..."
"Важко напевно без дітей на відпочинку", " дивлюся на вас і душа радіє! Ви така щира і справжня людина! В так вами пишаюся!!", "Це де ти?", "Зайченок", "Настя красуня", "Настя ти чарівна Діва", "Тебе ж діти дивляться".
Нагадаємо, Каменських в обіймах Потапа розпливлася в усмішці, кадри ніжностей
А ще Politeka повідомляла, що Каменських в бікіні, відкинувши комплекси, показала фігуру в повний зріст
Також Politeka писала, що Каменських з незвичайною зачіскою показала себе з вигідних ракурсів