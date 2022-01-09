Популярна телеведуча Катя Осадча, яка веде авторську програму "Світське життя", показала, як відпочиває в Таїланді.

Як передає Politeka.net, Катя Осадча є відомою українською телеведучою. Вона веде авторську програму про зірок шоу-бізнесу "Світське життя". У 2017 - му році вона оголосила про те, що вийшла заміж за колегу Юрія Горбунова, з яким у них є два сини-4-річний Іван і 6-місячний Данило.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нові фото і відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Катя Осадча показала, як відпочиває зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим на острові Пхукет, в Таїланді. Туди вони вирушили відпочивати після новорічних свят (щоб подивитися всі фото, доскролльте до кінця сторінки).

"Ще один захід в колекцію спогадів, на цей раз Тайський", — підписала фото Катя Осадча.

Шанувальники телеведучої залишили їй безліч коментарів під фото: "Товстуни на вечірньому сонці!", "Хоч я нахал все ж ти очманіла", "Як круто! 🔥 Гарного Вам відпочинку", "Красиво як!", "Клас", "По бойових місцях?", "Ви неймовірні".

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