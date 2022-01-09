Відомий телеведучий і продюсер Юрій Горбунов показав кадри з відпочинку в Таїланді, куди відправився зі своєю дружиною Катею Осадчою і сином Іваном.

Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є відомим українським телеведучим і продюсером. Також, він проявив себе як актор у багатьох кінокартинах. Також, Юрій Горбунов веде шоу "Танці з зірками". Варто відзначити, що він одружений на Каті Осадчій з 2017-го року. За цей час у них з'явилося два сини: 4-річний Іван, і нещодавно народився Данило.

Так, цього разу телеведучий опублікував нові кадри на своїй сторінці в Instagram. На фото Юрій Горбунов показав, як відпочиває зі своєю дружиною Катею Осадчою в Таїланді. Подружжя зняло себе на тлі пам'ятника Будді на острові Пхукет. Також, Горбань показав, що туди вони вирушили зі своїм старшим сином-Іваном.

"Велике місце!",- прокоментував фото Юрій Горбунов.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото:

"Як вам Будда ??", "Вогонь", "А ти їхати не хотів", "Третій зайвий. Гарного відпочинку".

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