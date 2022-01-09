Снежанна Бабкіна - дружина і менеджер українського популярного виконавця Сергія Бабкіна, який прославився завдяки своїй роботі в групі "5'Nizza". Також, дружина Бабкіна проявила себе як успішний блогер на просторах мережі Instagram, де ділиться життєвими порадами з українками. Про це повідомляє Politeka.net.

Так, цього разу дружина Бабкіна опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Сніжана Бабкіна позує з чашкою кави в руках. Під фото вона вирішила заговорити про те, як почати насолоджуватися життям.

"Люди розучилися кайфувати. Розучилися відчувати життя. Якщо я не відчуваю енергію життя, я не живу. Я автомат



Життя на автоматі не принесе задоволення.

Як поміняти життя, щоб вона приносила радість?

Одним махом змінити життя не можна.

Тут треба включати мистецтво маленьких кроків, Крок за кроком.

Подивіться на свій роботизований день-прокинулися, вмилися, сніданок, дітей в школу, на роботу, з роботи, вечеря, спати.



Вся ця щоденна програма створює всередині вас радість і захоплення?

Все в купі-ні!

А якщо брати окремо?

Звертати увагу на найдрібніші, побутові справи! Почати кожні 10 хв задавати собі питання Чого ми хочемо і свідомо робити вибір.



Наприклад:

* Я хочу, прокинувшись, помедитувати або відразу встати з ліжка?

* Я хочу просто вмитися або прийняти душ?

* Я хочу цей крем або цей?

* Я хочу яєчню або сир?

* Я хочу американо або лате?

* Я хочу надіти помаранчеву футболку або чорну?

* Я хочу сказати дитині " Гарного дня!"або" Люблю тебе! Нехай все у тебе сьогодні буде в радість!»

* Я хочу просто сісти за робоче місце або, пританцьовуючи, всістися?

* Я хочу чоловіка поцілувати 1 секунду або 8 секунд?

* Я хочу позалипать в телефоні або поприседать 50 разів?



І так далі…



Ви вчитеся, як дитина, робити вибір на користь того, що Вам подобається!😍

І вже це найменше дію не може не доставити вам задоволення!!!

І з кожним днем, з кожним питанням ви будете відчувати більше енергії, більше радості!

Так, по крихтах, ми виходимо на своє призначення!!!

Вчимося чути себе!", — розповіла Сніжана Бабкіна.

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