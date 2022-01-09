Снежанна Бабкина - жена и менеджер украинского популярного исполнителя Сергея Бабкина, который прославился благодаря своей работе в группе "5'Nizza". Также, жена Бабкина проявила себя как успешный блогер на просторах сети Инстаграм, где делится жизненными советами с украинками. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, на этот раз жена Бабкина опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Снежана Бабкина позирует с чашкой кофе в руках. Под фото она решила заговорить о том, как начать наслаждаться жизнью.

"Люди разучились кайфовать. Разучились чувствовать жизнь. Если я не чувствую энергию жизни, я не живу. Я автомат



Жизнь на автомате не принесёт удовольствия.

Как поменять жизнь, чтобы она приносила радость?

Одним махом изменить жизнь нельзя.

Здесь надо включать искусство маленьких шагов, шаг за шагом.

Посмотрите на свой роботизированный день - проснулись, умылись, завтрак, детей в школу, на работу, с работы, ужин, спать.



Вся эта ежедневная программа создаёт внутри вас Радость и Восхищение?

Всё в куче - НЕТ!

А если брать по отдельности?

Обращать внимание на самые мелкие, бытовые делишки! Начать каждые 10 мин задавать себе вопросы чего мы хотим и сознательно делать выбор.



Например:

•Я хочу, проснувшись, помедитировать или сразу встать с кровати?

•Я хочу просто умыться или принять душ?

•Я хочу этот крем или этот?

•Я хочу яичницу или творог?

•Я хочу американо или лате?

•Я хочу надеть оранжевую футболку или чёрную?

•Я хочу сказать ребёнку «Хорошего дня!» или «Люблю тебя! Пусть всё у тебя сегодня будет в радость!»

•Я хочу просто сесть за рабочее место или, пританцовывая, усесться?

•Я хочу мужа поцеловать 1 секунду или 8 секунд?

•Я хочу позалипать в телефоне или поприседать 50 раз?



И так далее…



Вы учитесь, как ребёнок, делать выбор в пользу того, что вам нравится!😍

И уже это малейшее действие не может не доставить вам удовольствия!!!

И с каждым днём, с каждым вопросом вы будете чувствовать больше энергии, больше радости!

Так, по крупицам, мы выходим на своё ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ!!!

Учимся слышать себя!", — рассказала Снежана Бабкина.

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