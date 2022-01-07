43-летний Бабкин опубликовал новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, похваставшись семейными обнимашками, передает Politeka.net.

Музыкант, который недавно признался в многочисленных изменах жене и получивший затем прощение, широко улыбался. Снежана стояла позади него и нежно обнимала за плечи. Также в нежностях участвовал питомец семьи - серый кот породы "сфинкс".

"Доброе утро! С Праздником, дорогие!🤍 Как ваши дела? Отъелись? Выспались? Зарядили свои батарейки?", - Бабкин поздравил украинцев с Рождеством.

Публика тут же отреагировала в комментариях:

"Вы крутые🤗"; "Красивая пара! Настоящая…"; "Вас с Рождеством! Вы прекрасны! 🔥 И котик по цветовой гамме прекрасно вписался)"; "Тишины, добра и гармонии в этот большой праздник Рождества! Мира и крепкого здоровья и семейного тепла!"; "Фото огонь 🔥"; "С Рождеством!!! Вы так положительны! Счастья вам, удачи и любви!!!❤️👏".

Добавим, пока пользователи подводили итоги ушедшего года, Бабкин отличился и составил список того, что уже успел в этом:

«За то недолгое время нового 2022 года, я успел: 1. Проснуться в 5.00 и сходить на источник. Окунуться в купель, помедитировать в позе лотоса на снегу💦

2.Сочинить песню, поиграть на гитаре. Послушали мою новую песню всей семьей🎶 3.Были в гостях..."

Напомним, жена Сергея Бабкина поделилась секретом, как справиться с тревожностью и улучшить сон: "Для этого достаточно..."

Как сообщала Politeka, жена Сергея Бабкина показала, как муж «издевается» над ней в торговом центре.

Также Politeka писала, что жена Бабкина в 36 лет впервые сделала себе мейкап, насмешив украинцев: "В это сложно поверить..."