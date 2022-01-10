Як пише Politeka.net, 55-річна актриса Ольга Сумська, Заслужена і народна артистка України, продовжує активно зніматися у вітчизняному кіно і грати в театрі. Зірка за майже 40 років кар'єри знялася в десятках картин, вражаючи своїми талантами. Ольга одружена з актором Віталієм Борисюком, від якого народила дочку Анну, якій зараз 19 років. Не забуває Сумська і про Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.
На нових сторіс Ольга показала, як відпочиває на гірськолижному курорті. На першому відео на лижах спускався Віталій Борисюк.
"Віталя пішов", - написала Ольга.
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На наступному відео вже спускалася на лижах дочка Аня.
А на заключному відео вже Сумська їхала на лижах, поки дочка знімала.
"А ось і мама пішла", - було написано на сторіс.
Нагадаємо, Сумська притулилася до Борисюка, опинившись на морозі без верхнього одягу
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