Актриса Ольга Сумська показала, як відпочиває з дочкою Анею і чоловіком Віталієм Борисюком на гірськолижним курорті, похвалившись українцям.

Як пише Politeka.net, 55-річна актриса Ольга Сумська, Заслужена і народна артистка України, продовжує активно зніматися у вітчизняному кіно і грати в театрі. Зірка за майже 40 років кар'єри знялася в десятках картин, вражаючи своїми талантами. Ольга одружена з актором Віталієм Борисюком, від якого народила дочку Анну, якій зараз 19 років. Не забуває Сумська і про Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

На нових сторіс Ольга показала, як відпочиває на гірськолижному курорті. На першому відео на лижах спускався Віталій Борисюк.

"Віталя пішов", - написала Ольга.

На наступному відео вже спускалася на лижах дочка Аня.

А на заключному відео вже Сумська їхала на лижах, поки дочка знімала.

"А ось і мама пішла", - було написано на сторіс.

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