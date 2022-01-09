Як пише Politeka.net, Світлана Лобода є успішною співачкою українського походження. Зірка постійно радує фанатів своєю творчістю. Артистка також активно веде сторінки в соціальних мережах, де ділиться багатьом цікавим.

На новому відео Світлана Лобода була в блискучому міні, а зверху накинула пальто, щоб зігрітися на вулиці. Образ артистка доповнила чорними ботфортами.

"і відразу після на моря-океани, заслужена відпустка для Светика", - написала Світлана.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Привіт з Ізраїлю", " гарного Вам відпочинку)", " гарного відпочинку. Бажаємо набрати багато нових сил і натхнення", " Світлана Сергіївна, бажаю добре вам відпочити!", "Спекотна жінка", "Велика ж зірка, крутіше Софії Ротару".

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