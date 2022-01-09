Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода является успешной певицей украинского происхождения. Звезда постоянно радует фанатов своим творчеством. Артистка также активно ведет странички в социальных сетях, где делится многим интересным.

На новом видео Светлана Лобода была в блестящем мини, а сверху накинула пальто, чтобы согреться на улице. Образ артистка дополнила черными ботфортами.

"и сразу после на моря- океаны, заслуженный отпуск для Светика", - написала Светлана.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Привет из Израиля", "Хорошего вам отдыха)", "Хорошего отдыха. Желаем набрать много новых сил и вдохновения", "Светлана Сергеевна,желаю хорошо вам отдохнуть!", "Жаркая женщина", "Ну великая же звезда, круче Софии Ротару"

Напомним, Лобода высказалась о своем номере для украинцев, который вызвал смешанную реакцию

Также Politeka сообщала, что Лобода взбесила своим появлением на одной сцене с Могилевской, Винником и Дзидзьо

А еще Politeka писала, что Лобода прижала к себе старшую дочку, девочка покорила видом