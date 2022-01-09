Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода является успешной певицей украинского происхождения. Звезда постоянно радует фанатов своим творчеством. Артистка также активно ведет странички в социальных сетях, где делится многим интересным.
На новом видео Светлана Лобода была в блестящем мини, а сверху накинула пальто, чтобы согреться на улице. Образ артистка дополнила черными ботфортами.
"и сразу после на моря- океаны, заслуженный отпуск для Светика", - написала Светлана.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Привет из Израиля", "Хорошего вам отдыха)", "Хорошего отдыха. Желаем набрать много новых сил и вдохновения", "Светлана Сергеевна,желаю хорошо вам отдохнуть!", "Жаркая женщина", "Ну великая же звезда, круче Софии Ротару"
Напомним, Лобода высказалась о своем номере для украинцев, который вызвал смешанную реакцию
Также Politeka сообщала, что Лобода взбесила своим появлением на одной сцене с Могилевской, Винником и Дзидзьо
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