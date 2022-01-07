Известная украинская певица Светлана Лобода показала свою старшую дочку Евангелину на милых рождественских снимках.

Артистка, которая уже давно не живет в Украине и регулярно мелькает на российском телевидении, поделилась атмосферными снимками в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

Судя по всему, это рождество Лобода решила провести в компании своих близких людей. На фото она появилась в обнимку со своей старшей дочкой – 10-летней Евангелиной Левандовской.

Лобода была одета в эффектное пальто молочного оттенка и белую водолазку. Ее дочка в белом свитере трогательно прижималась поближе к маме. Девочка с длинными темными волосами выглядела заметно подросшей.

Певица и девочка стояли на улице. На заднем фоне можно было заметить ночные огни.

«С Рождеством, дорогие мои всех благ Вам и божьей благодати», - подписала снимки Лобода.

Поклонники певицы не смогли пройти мимо.

«Счастливого Рождества! Будьте счастливы», «Красивая доченька», «Как Евангелина на маму похожа», «Как Инь и Ян», «Светлана добрый вечер, вот и рождество пришло, счастливых рождественских каникул. Дочь красавица, нежно прижалась, так трогательно», - пишут люди.

Отметим, что Евангелина – дочь Лободы от ее бывшего мужа, хореографа Андрея Царя. Свою фамилию девочка получила по фамилии матери отца Инны Левандовской.

Напомним, Лобода показала, как младшая дочь относится к ней и сестре.

Как сообщала Politeka, Лобода в новой фотосессии показала подросших дочерей.

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