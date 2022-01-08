Певица Светлана Лобода показала в деталях свое новогоднее выступление для украинского телеканала после долгих лет работы в России.

Как пишет Politeka.net, артистка поделилась новым постом в своем Инстаграм. Как известно, последние годы Лобода прожила не в Украине, а выступала в основном в России. Однако, в конце прошлого года певица неожиданно вернулась на родину, и рассказала, что хотела бы снова петь для украинцев.

В новогоднюю ночь ее выступление показал телеканал «Украина», который транслировал «Музичну Платформу». На своей странице Лобода показала видео с тем самым номером. Для него певица надела костюм из короткого черно-белого топа и такой же мини-юбки, а также мехового болеро с серебристой бахромой.

Певица исполняла песню «Суперзвезда» в сопровождении большого количества подтанцовки.

«Вот такой эффектный номер у нас получился специально для канала «Украина» в Новогоднюю ночь. Ребята, ну какие же мы молодцы обожаю и благодарю», - написала Лобода, перечислив людей, которые работали над созданием номера.

Стоит отметить, что ранее украинцы в сети раскритиковали появление певицы на шоу, однако на ее личной странице большинство комментариев были положительными.

«Светлана Сергеевна вы как всегда на высоте!! Шикарный номер!!», «Ваши номера всегда вызывают бурю эмоций. Вы задали такой уровень, что, пожалуй, сделать шоу круче и масштабнее чем у вас ни у кого не получится», «Майкл Джексон ховается)) это шок», «У Лорак эффектнее номера) надеюсь скоро и ее действующую команду переманите», - пишут люди.

Напомним, Лобода взбесила своим появлением на одной сцене с Могилевской, Винником и Дзидзьо.

Как сообщала Politeka, Лобода прижала к себе старшую дочку, девочка покорила видом.

Также Politeka писала, что Лобода показала, как младшая дочь относится к ней и сестре.