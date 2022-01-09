Як пише Politeka.net, Ліда Лі є висхідною зіркою українського шоу-бізу. Зірка деякий час була підопічною Дмитра Монатіка, але нещодавно стало відомо, що артисти вирішили припинити співпрацю. Також співачка взяла участь в останніх "Танцях з зірками", але покинула шоу вже на п'ятому ефірі. Не забуває Ліда і про Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

На новому відео Ліда була в чорній міні-сукні з вирізом. Зірка в руках тримала келих з ігристим вином.

"Останній святковий weekend перед тим як увірватися в насичені, перші, ділові будні цього року! Тому давайте проведемо їх продуктивно", - написала Ліда Лі.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Красуня і стильна", "Вау", "вогонь, що це за трек".

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