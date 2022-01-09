Ольга Мартиновська є відомим шеф-кухарем і суддею програми "МастерШеф" на телеканалі "СТБ". Вона прославилася завдяки своїй перемозі на цьому проекті в 3 сезоні. Зараз Ольга є співвласницею ресторану "Les Foodies" в Парижі. Про це повідомляє Politeka.net.

Так, цього разу шеф-кухар опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Ольга Мартиновська розпливається в усмішці поруч зі своїм колегою Володимиром Ярославським. Варто зазначити, що нещодавно вони випустили книгу.

"У нас такі хороші діти книги виходять. Може, ще зробимо?", — запитати Ольга Мартиновська.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Можна вже і діток", "Дітей робити теж потрібно", "дітей вже робіть...Класні вийдуть. А книги як доповнення до дітей...бонус. Дуже красива Ви пара", "А ви класні", "Ви прекрасні, нехай все добре виходить", "Мені здається застереження неспроста))))) може вже і дітки на підході?", "Та вже пора дітей робити, книги почекають".

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