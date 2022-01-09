Ольга Мартыновская является известным шеф-поваром и судьей программы "МастерШеф" на телеканале "СТБ". Она прославилась благодаря своей победе на этом проекте в 3 сезоне. Сейчас Ольга является совладелицей ресторана "Les Foodies" в Париже. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, на этот раз шеф-повар опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Ольга Мартыновская расплывается в улыбке рядом со своим коллегой Владимиром Ярославским. Стоит отметить, что недавно они выпустили книгу.

"У нас такие хорошие д̶ет̶и̶ книги выходят. Может, еще сделаем?", — спросила Ольга Мартыновская.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Можно уже и деток", "Детей делать тоже нужно", "Детей уже делайте...классные получатся. А книги как дополнение к детям...бонус. Очень красивая Вы пара", "А вы классные", "Вы прекрасные, пускай всё хорошо выходит", "Мне кажется оговорка неспроста ))))) может уже и детки на подходе?", "Та уже пора детей делать, книги подождут".

Ранее сообщалось, победитель "Мастер Шеф" Шинкарев рассказал, что было самое сложное в финале проекта: "Это не моя сильная сторона"

Также, судье "Мастер Шеф" Мартыновской пророчат скорую свадьбу с Ярославским: "По фото все понятно..."

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