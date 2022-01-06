Как передает Politeka.net, в Инстаграм у Владимира Ярославского появились фото, которые всполошили поклонников. Парочка позировала в бане, прикрывшись одними только полотенцами. Они сидели на полу обнявшись и выглядели очень счастливыми.

«Счастливого Рождества», - подписал фото Ярославский.

В комментариях ему оставили массу отзывов. Поклонники так и не смогли понять, есть ли отношения между звездами.

«Я что-то пропустила?», «Я, как ни за кого, как за вас, так счастлива!», «Как бы там ни было, рада за вас», «Но ведь вы умеете интриговать. Мне эта игра до сих пор не надоела», «Оля нежна и романтична, а Вова как Ленин», «Ох ну не даете вы возможности утихнуть слухам», «Мне интересно это разогрев перед новой книгой или действительно любовь», - пишут пользователи сети.

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