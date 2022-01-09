Як повідомляє Politeka.net, в Instagram у Табріза, який, незважаючи на такий юний вік, вже робить перші кроки в напрямку кар'єри моделі, з'явилося відео, зняте на вулиці. 6-річний хлопчик насолоджувався снігом, що випав, нагрібав його в руки і підкидав вгору.

"Сніг кружиться, сніг літає, багато снігу не буває", - підписав відео хлопчик.

У коментарях Табризу залишили кілька приємних відгуків.

Як відомо, Табриз Ахмадов - другий син Ірини Білик, якого їй та її екс-чоловікові Аслану Ахмадову народила сурогатна мати. Також у співачки є старший син Гліб. У 2021 році артистка зізналася, що розлучається зі своїм чоловіком, який проживає в Росії, і практично не приїжджає до неї і сина.

На даний момент хлопчик живе з Білик, але з батьком теж проводить час. Табриз у свої 6 років вже є амбассадором дитячого продюсерського центру.

Нагадаємо, що Ірина Білик похвалилася талантами Табріза:"хлопчик диво".

Як повідомляла Politeka, Ірина Білик звернулася до українців, засвітивши нову зовнішність: "не впізнати".

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