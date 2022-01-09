Діти відомої співачки Алли Пугачової і шоумена Максима Галкіна Гаррі і Ліза вразили елегантним виглядом, вбравшись в стилі королівської сім'ї.

Як повідомляє Politeka.net, 8-річні Гаррі і Ліза Галкіни, незважаючи на такий юний вік, вже є неймовірно відомими. В Instagram у них є власні фан-акаунти, де публікують їх фото.

На свіжому знімку діти постали в красивих нарядах. Гаррі позував у білому піджаку, а Ліза в красивому світлому костюмі.

"Ліза і Гаррі. Заслуговують вашого сердечка?",- підписали фото автори аккаунта.

У коментарях зірковим діткам залишили масу приємних слів. Шанувальники відзначили, що вони схожі на членів королівської сім'ї.

"Обожнюю цих дітей, дуже виховані і усміхнені, видно виховання батьків", "Маленький принц і принцеса", "Дійсно з королівської сім'ї", "Які милі і чарівні! Вже дорослішають!", "Світлячки. Щастя вам на довгі довгі роки", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Ліза Галкіна переспівала відому пісню французькою мовою:"ось так зірочка росте".

Як повідомляла Politeka, Гаррі Галкін похвалився талантом, вразивши мережу: "Браво!".

Також Politeka писала, з ким Гаррі і Ліза Галкіни відсвяткували Новий Рік:"весела компанія".