Як повідомляє Politeka.net, 8-річні Гаррі і Ліза Галкіни, незважаючи на такий юний вік, вже є неймовірно відомими. В Instagram у них є власні фан-акаунти, де публікують їх фото.
На свіжому знімку діти постали в красивих нарядах. Гаррі позував у білому піджаку, а Ліза в красивому світлому костюмі.
"Ліза і Гаррі. Заслуговують вашого сердечка?",- підписали фото автори аккаунта.
У коментарях зірковим діткам залишили масу приємних слів. Шанувальники відзначили, що вони схожі на членів королівської сім'ї.
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"Обожнюю цих дітей, дуже виховані і усміхнені, видно виховання батьків", "Маленький принц і принцеса", "Дійсно з королівської сім'ї", "Які милі і чарівні! Вже дорослішають!", "Світлячки. Щастя вам на довгі довгі роки", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Ліза Галкіна переспівала відому пісню французькою мовою:"ось так зірочка росте".
Як повідомляла Politeka, Гаррі Галкін похвалився талантом, вразивши мережу: "Браво!".
Також Politeka писала, з ким Гаррі і Ліза Галкіни відсвяткували Новий Рік:"весела компанія".