Солістка групи KAZKA, екс-учасниця шоу» Танці з зірками", Олександра Зарицька, яка відпочиває в Грузії, розповіла про свої враження від Тбілісі.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Олександра Зарицька поділилася кадрами з відпустки і розповіла про місто.

"Тбілісі, день 4, сьогодні я присвятила цілий день емоціям, які викликає це місто. І тільки на четвертий день, я побачила наскільки це місто може бути різним, містичним, чарівним... я сьогодні вже встигла і поплакати, і посміятися", - зазначила Зарицька, додавши, що в Грузії її найбільше заворожують і закохують в себе люди.

Артистка додала, що хоче повернутися в Тбілісі навесні.

У коментарях їй залишили масу приємних слів. Багато хто звернув увагу на її худорлявість.

"Ти все красивше і красивше", "Олександра, ви виглядаєте зараз прекрасно, постарайтеся тримати цю планку, не піднімаючись вгору у вазі», "Яка ти неймовірна, Саша!", "Такі гарні очі", "Яка худенька і красива", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Олександра Зарицька вразила виглядом великого кільця на безіменному пальці: "Я тебе упустив".

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