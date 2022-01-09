Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Олександра Зарицька поділилася кадрами з відпустки і розповіла про місто.
"Тбілісі, день 4, сьогодні я присвятила цілий день емоціям, які викликає це місто. І тільки на четвертий день, я побачила наскільки це місто може бути різним, містичним, чарівним... я сьогодні вже встигла і поплакати, і посміятися", - зазначила Зарицька, додавши, що в Грузії її найбільше заворожують і закохують в себе люди.
Артистка додала, що хоче повернутися в Тбілісі навесні.
У коментарях їй залишили масу приємних слів. Багато хто звернув увагу на її худорлявість.
Дітей Галкіна і Пугачової одягнули в стилі королівської сім'ї: "Маленький принц і принцеса"
"Ти будеш покарана": Євген Кошовий влаштував "дочці" прочухана через Моргенштерна
Дружина Віктора Павліка несподівано розкрила свої почуття до іншого українського артиста: "Обожнюю"
Притула взбісився через українців, які розкритикували його святковий стіл: "Якщо вже ви такий..."
Горе прийшло в сім'ю переможця "Голосу країни" Лазановського: "Моя квіточка, спасибі за тепло і любов..."
"Ти все красивше і красивше", "Олександра, ви виглядаєте зараз прекрасно, постарайтеся тримати цю планку, не піднімаючись вгору у вазі», "Яка ти неймовірна, Саша!", "Такі гарні очі", "Яка худенька і красива", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Олександра Зарицька вразила виглядом великого кільця на безіменному пальці: "Я тебе упустив".
Як повідомляла Politeka, Олександра Зарицька зізналася, з ким полетіла в Тбілісі: фото.
Також Politeka писала, що Олександра Зарицька з кільцем на пальці розповіла, що закохалася: "який зухвалий погляд".