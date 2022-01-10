Шеф-кухар та суддя шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська розповіла шанувальникам, що тепер менше часу буде проводити у соціальних мережах.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 32-річна шеф-кухар та суддя шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська, яка перемогла у третьому сезоні проєкту та навчалася в кулінарній школі в Парижі, часто ділиться із шанувальниками незвичними рецептами та показує своє життя.

Однак нещодавно Мартиновська оголосила, що буде набагато менше часу проводити у соціальних мережах.

"У цьому році беру собі за правило - проводити менше (НАБАГАТО МЕНШЕ) часу в телефоні, аби бути більш продуктивною. Тому будемо з вами бачитися рідше!!! Але ЯКІСНІШЕ", - сказала суддя шоу "Мастер Шеф".

Нагадаємо, що Ольга Мартиновська самостійно виховує дочку Віру, яка народилася у 2016 році. Тоді шеф-кухар була у стосунках з Іваном Кобцем, але стосунки не склалися й пара розійшлася.

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