Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 32-річна шеф-кухар та суддя шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська, яка перемогла у третьому сезоні проєкту та навчалася в кулінарній школі в Парижі, часто ділиться із шанувальниками незвичними рецептами та показує своє життя.
Однак нещодавно Мартиновська оголосила, що буде набагато менше часу проводити у соціальних мережах.
"У цьому році беру собі за правило - проводити менше (НАБАГАТО МЕНШЕ) часу в телефоні, аби бути більш продуктивною. Тому будемо з вами бачитися рідше!!! Але ЯКІСНІШЕ", - сказала суддя шоу "Мастер Шеф".
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Нагадаємо, що Ольга Мартиновська самостійно виховує дочку Віру, яка народилася у 2016 році. Тоді шеф-кухар була у стосунках з Іваном Кобцем, але стосунки не склалися й пара розійшлася.
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