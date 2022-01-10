Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 32-летняя шеф-повар и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская, которая победила в третьем сезоне проекта и училась в кулинарной школе в Париже, часто делится с поклонниками необычными рецептами и показывает свою жизнь.
Однако недавно Мартыновская объявила, что будет гораздо меньше времени проводить в социальных сетях.
"В этом году беру себе за правило - проводить меньше (ГОРАЗДО МЕНЬШЕ) времени в телефоне, чтобы быть более продуктивной. Поэтому будем с вами видеться реже!!! Но КАЧЕСТВЕННЕЕ", - сказала судья шоу "Мастер Шеф".
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Напомним, что Ольга Мартыновская самостоятельно воспитывает дочь Веру, которая родилась в 2016 году. Тогда шеф-повар была в отношениях с Иваном Кобцем, но отношения не сложились и пара разошлась.
Ранее Politeka сообщала, что Ярославский и Мартыновская с "Мастер Шеф" засветились в обнимку, прикрывшись лишь полотенцами: фото.
Напомним, что судья "Мастер Шеф" Мартыновская в наряде в стиле "Крепостной" вызвала недоумение: "Подходят далеко не всем".
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво вместе с судьями "Мастер Шеф" приоткрыли завесу тайны о новом сезоне: "Самые яркие участники...".