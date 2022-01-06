Як передає Politeka.net, в Instagram у Володимира Ярославського з'явилися фото, які сполохали шанувальників. Парочка позувала в лазні, прикрившись одними тільки рушниками. Вони сиділи на підлозі обнявшись і виглядали дуже щасливими.

"Щасливого Різдва", - підписав фото Ярославський.

У коментарях йому залишили масу відгуків. Шанувальники так і не змогли зрозуміти, чи є відносини між зірками.

"Я щось пропустила?", "Я, як ні за кого, як за вас, така щаслива!", "Як би там не було, рада за вас", "Але ж ви вмієте інтригувати. Мені ця гра досі не набридла", «Оля ніжна і романтична, а Вова як Ленін», «Ох ну не даєте Ви можливості вщухнути чуткам», «мені цікаво це розігрів перед новою книгою або дійсно любов», - пишуть користувачі Мережі.

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