Українцям повідомили про довгоочікувану прем'єру нового сезону шоу "Майстер Шеф", який обіцяє бути особливим - в мережі показали суддів на чолі з Ектором Хіменесом-Браво.

Шоу "Майстер Шеф" виходить на екрани вже понад 10 років, передає Politeka.net. Після завершення 11 сезону, глядачам оголосили про новий - під назвою "Битва сезонів". У нових випусках зустрінуться учасники попередніх, щоб довести, хто з них найкращий.

Суддями залишаться Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська. В офіційній групі шоу в Instagram опублікували фото, підкріпивши підписом:

"Найяскравіші учасники минулих сезонів знову зійдуться на головному кулінарному проекті країни, щоб з'ясувати, хто з них найкращий. Прем'єра "МастерШеф. Битва сезонів" в ефірі СТБ відбудеться 22 січня 2022 о 19:00 😱 🔥

Який сезон твій улюблений? Пиши в коментарі!".

За годину публікація зібрала сотні лайків і багато коментарів.

"Кращі 4 і 7 сезон🔥 🔥 🔥", "дивилася всі сезони 😍 😍 4 і 7 - найкрутіші 😍 😍 🔥 🔥 ну і 11 звичайно ж теж😍", " на кого там дивитися ? Не буде Акименко, Пєскової","Майстер Шеф 7 🔥 11😍 🔥", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, в мережі давно просили створити сезон зі старими учасниками.

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