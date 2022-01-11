Зірка "Голосу країни", яка працювала в команді продюсера і співака Святослава Вакарчука, Христина Соловій, похвалилася відпочинком за кордоном.

Христина Соловій брала участь у проекті "Голос країни" у 2013 році й дійшла до півфіналу, передає Politeka.net. Зараз артистка продовжує розвивати свою творчість, записуючи нові хіти, і виступаючи в несподіваних дуетах.

Також Христина Соловій розвиває акаунти в соцмережах. Зокрема, на Instagram співачки вже підписалися 48,7 тисячі користувачів Мережі. Артистка регулярно робить нові пости, і цього разу вирішила похвалитися відпочинком в Таїланді.

Улюблениця Святослава Вакарчука позувала на пляжі, тримаючи в руках кокосовий горіх, з якого стирчали дві трубочки.

Примітно, що це спогад співачки, так вона відпочивала рік тому. З тих пір публікація зібрала понад 7000 лайків і багато коментарів.

"Вона така смішна😁", " така вредна відразу видно)))) але дуже дуже гарненька)))", "неймовірна😍 😍 😍", "гарного відпочинку, наша красуня!❤ ️ ", "Сонечко гріється на сонечку", " як завжди красуня😘", - написали користувачі Мережі.

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