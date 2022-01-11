Христина Соловій брала участь у проекті "Голос країни" у 2013 році й дійшла до півфіналу, передає Politeka.net. Зараз артистка продовжує розвивати свою творчість, записуючи нові хіти, і виступаючи в несподіваних дуетах.
Також Христина Соловій розвиває акаунти в соцмережах. Зокрема, на Instagram співачки вже підписалися 48,7 тисячі користувачів Мережі. Артистка регулярно робить нові пости, і цього разу вирішила похвалитися відпочинком в Таїланді.
Улюблениця Святослава Вакарчука позувала на пляжі, тримаючи в руках кокосовий горіх, з якого стирчали дві трубочки.
Примітно, що це спогад співачки, так вона відпочивала рік тому. З тих пір публікація зібрала понад 7000 лайків і багато коментарів.
Біда з Харламовим, комік загримів в лікарню з серйозною проблемою: "Гарік, тримайся"
Мішина похвалилася колечком на безіменному пальці, розтанувши в обіймах відомого красеня: фото
"Будемо з вами бачитися рідше": Ольга Мартиновська приголомшила своїх шанувальників
Хіменес-Браво показав своє дороге авто і будинок під Києвом, як він виглядає зовні: "Поєднали приємне з корисним"
Відомий російський актор зник безвісти в Казахстані: "Останній раз зв'язався з мамою..."
"Вона така смішна😁", " така вредна відразу видно)))) але дуже дуже гарненька)))", "неймовірна😍 😍 😍", "гарного відпочинку, наша красуня!❤ ️ ", "Сонечко гріється на сонечку", " як завжди красуня😘", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, на зірку "Голосу країни" і улюбленицю Вакарчука обрушився негатив за нове фото
А ще Politeka писала, що улюблениця Вакарчука Христина Соловій посварилася з найближчою людиною
Також Politeka повідомляла, що улюблениця Вакарчука Соловій у шкіряному корсеті розбурхала образом лиходійки з Гаррі Поттера