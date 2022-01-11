Відомий танцюрист та суддя шоу "Танці з зірками" Максим Чмерковський прийшов на інтерв'ю до Маші Єфросініною, де розповів багато цікавого про себе.

Як повідомляє Politeka.net, 41-річний українсько-американський танцюрист Максим Чмерковський, якого українці знають як головного героя першого сезону реаліті-шоу "Холостяк", багато років тому емігрував до Америки, однак повернувся в Україну, щоб стати суддею шоу "Танці з зірками".

Нещодавно Чмерковський вирішив прийти на інтерв'ю до Маші Єфросініної та в її програмі "Екзамен" розповів багато цікавого про себе.

Так, у межах програми Єфросініна та Чмерковський витягували спеціальні карточки та відповідали на запитання. Максим мав продовжити "Людям важко зі мною, коли…"

"Я дуже емоційний і інколи емоції відбуваються спочатку, а потім я думаю: "Блін, можна було і по-іншому сказати". Може бути, що інколи я навіть неправий і якби я дійсно розібрався в ситуації, вийшло би все не так, але вже образив когось. Ось це я за собою знаю, помічав", - каже танцюрист.

Чмерковський зауважив, що завжди готовий вибачитися, якщо сам зрозуміє, що він неправий.

"Я ж не просто впертий, а ще й дуже працелюбний", - додав Максим.

Раніше Politeka повідомляла, що Чмерковський зізнався у великій помилці на шоу "Холостяк": "Не продумав один маленький факт".

Нагадаємо, що Чмерковський з "Танців з зірками" видав, чим його "лякає" 5-річний син: "Не готові визнати...".

Також Politeka писала, що дружина Чмерковського з "Танців з зірками" здивувала кадрами з курорту: "Було дуже дурною ідеєю".