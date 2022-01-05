Як передає Politeka.net, Макс Чмерковський є відомим хореографом і танцюристом. Він прославився більше ніж 10 років тому в Україні завдяки своїй участі в проєкті "Холостяк". Після він поїхав до США, де брав участь у танцювальних проєктах і здобував перемоги. Зараз Макс Чмерковський замінив Григорія Чапкіса в шоу "Танці з зірками"

Так, цього разу хореограф опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Максим Чмерковський показав свого сина - Шая, якому виповнилося 5 років. Також на знімку його дружина-Пета. Варто відзначити, що дружина Макса Чмерковського є відомою танцівницею і переможницею двох сезонів шоу "Танці з зірками" в Америці.

"З Днем народження моєї неймовірної 5-річної дитини!

Ти народився близько 5 ранку, і минуло 5 років з того часу, як ми могли спати в... Ми з @petamurgatroyd безумовно не готові визнати, що ось так ось, у нас в будинку ще один чоловік, але це правда! Ти ростеш добрим, сильним, веселим і твердо налаштованим на те, чого бажаєш. Наші розмови стали довшими, глибшими та настільки значущими, що це лякає. Я щодня усвідомлюю, Як швидко відбувається все це "дорослішання", і знаю, що не можу його уповільнити, тому я просто завжди буду поруч... щоб спокійно свідчити та підтримувати. З днем народження, любов моя", - привітав сина Макс Чмерковський.

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