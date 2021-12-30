Хореограф і танцюрист Макс Чмерковський, суддя українських "Танців з зірками", вирішив розповісти про себе кілька фактів, запропонував фанатам вгадати, який з них не правильний.

Як пише Politeka.net, Макс Чмерковський є популярним хореографом і чемпіоном з латинських танців. Артист був першим " Холостяком "на українському телебаченні, а також багато разів брав участь в американських" Танцях з зірками", де зміг здобути перемогу. Тепер Чмерковський судить українські" Танці з зірками " разом з Владом Ямою та Катериною Кухар. Не забуває зірка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

У сторіс Макс запропонував гру фанатам:"сьогодні буде 5 фактів про мене".

Після цього Чмерковський почав розповідати про себе:

"1. Живу в Америці з 1994 р, але вважаю себе українцем!

2. Займаюся кінним спортом.

3. Найцінніше в житті для мене-це моя сім'я.

4. Вважаю, що взуття багато не буває.

5. Ненавиджу коли обманюють", - написав Макс на сторіс.

Після цього зірка запропонував вибрати, який факт серед них невірний.

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