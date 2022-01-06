Екс-герой українського "Холостяка" і колишній суддя "Танців з зірками" п'ятого сезону, хореограф Макс Чмерковський дав відверте інтерв'ю, в якому також торкнулися теми його участі в зйомках шоу.

Про Макса Чмерковського заговорила вся Україна після його зйомок у першому сезоні шоу "Холостяк", пише Politeka.net. В інтерв'ю Маші Єфросиніній на її Ютуб-каналі хореограф вирішив відверто відповісти, що його привело на проєкт.

За словами Макса Чмерковського, продюсери телешоу підібрали правильні слова, і в підсумку він вирішив стати його героєм.

"Вони сказали, що в Україні є проблема - якась кількість дівчат на одного чоловіка, а чоловіки цим користуються, можуть собі дозволити підняти руку, напитися... Вони хотіли, щоб я був тим чоловіком, який подає приклад", - розповів хореограф.

Однак відразу після початку зйомок Макс Чмерковський зрозумів, що його згода була величезною помилкою.

"Я, виявляється, не продумав один маленький факт, що я не той, який вибирає з жінок. З одного боку я повинен бути принцом на коні з шаблею, а з іншого боку - переді мною 25 людей, і я як би тикаю пальцем: "Ти - так, ти - ні". Це не фундамент для хороших відносин", - поділився колишній "холостяк".

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