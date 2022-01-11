Известный танцор и судья шоу "Танці з зірками" Максим Чмерковский пришел на интервью к Маше Ефросининой, где рассказал много интересного о себе.

Как сообщает Politeka.net, 41-летний украинско-американский танцор Максим Чмерковский, которого украинцы знают как главного героя первого сезона реалити-шоу "Холостяк", много лет назад эмигрировал в Америку, но вернулся в Украину, чтобы стать судьей шоу "Танці з зірками".

Недавно Чмерковский решил прийти на интервью к Маше Ефросининой и в ее программе "Экзамен" рассказал много интересного о себе.

Так, в рамках программы Ефросинина и Чмерковский вытаскивали специальные карточки и отвечали на вопросы. Максим должен был продолжить "Людям трудно со мной, когда..."

"Я очень эмоционален и иногда эмоции происходят сначала, а потом я думаю: "Блин, можно было и по-другому сказать". Может быть, что иногда я даже неправ и если бы я действительно разобрался в ситуации, получилось бы все не так, но уже обидел кого-то. Вот это я за собой знаю, замечал", - говорит танцор.

Чмерковский заметил, что всегда готов извиниться, если сам поймет, что он неправ.

"Я же не просто упрям, а еще и очень трудолюбив", - добавил Максим.

Ранее Politeka сообщала, что Чмерковский признался в большой ошибке на шоу "Холостяк": "Не продумал один маленький факт".

Напомним, что Чмерковский с "Танців з зірками" выдал, чем его "пугает" 5-летний сын: "Не готовы признать...".

Также Politeka писала, что жена Чмерковского из "Танців з зірками" удивила кадрами с курорта: "Было очень глупой идеей".