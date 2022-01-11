Танцівниця і хореограф Ілона Гвоздьова, яка перемагала в "Танцях з зірками", показала, як проводить час з чоловіком вночі.

Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова є успішною українською танцівницею. Зірка перемагала на шоу" Танці з зірками", а тепер стала хореографом-постановником в шоу" Танці з зірками " в Грузії. Не забуває Ілона і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Ілона показала, як проводить час з чоловіком, який приїхав до неї погостювати в Грузію.

"Дивимося фільм "ірландець". І зловила себе на думці, що за час відсутності дітей ми подивилися фільмів вже на рік вперед", - написала Гвоздьова.

Спочатку Ілона показувала себе крупним планом, а потім зі спини чоловіка. У якийсь момент Гвоздьова покликала чоловіка, після чого він показав своє обличчя, відірвавшись від перегляду фільму.

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