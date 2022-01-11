Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова є успішною українською танцівницею. Зірка перемагала на шоу" Танці з зірками", а тепер стала хореографом-постановником в шоу" Танці з зірками " в Грузії. Не забуває Ілона і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс Ілона показала, як проводить час з чоловіком, який приїхав до неї погостювати в Грузію.
"Дивимося фільм "ірландець". І зловила себе на думці, що за час відсутності дітей ми подивилися фільмів вже на рік вперед", - написала Гвоздьова.
Біда з Харламовим, комік загримів в лікарню з серйозною проблемою: "Гарік, тримайся"
Влад Яма, Монатік та їхні дружини розгнівали українців необережним жестом на пляжі в Майамі: "Скромніше треба..."
Знаменитого актора знайшли без ознак життя напередодні концерту: подробиці трагедії
Хіменес-Браво показав своє дороге авто і будинок під Києвом, як він виглядає зовні: "Поєднали приємне з корисним"
19-річний переможець "Голосу країни" Сасанчин, який став батьком, спить з дружиною на підлозі: "Жах, що діється"
Спочатку Ілона показувала себе крупним планом, а потім зі спини чоловіка. У якийсь момент Гвоздьова покликала чоловіка, після чого він показав своє обличчя, відірвавшись від перегляду фільму.
Нагадаємо, Гвоздьова з "Танців з зірками" вразила романтичними кадрами з чоловіком
А ще Politeka повідомляла, що Ілона Гвоздьова, яка поїхала працювати за кордон, засвітила пачку стодоларових купюр
Також Politeka писала, що Гвоздьова показала, як проводить час далеко від України, здивувавши деталлю зовнішності