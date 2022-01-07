Известная украинская хореограф и победительница одного из сезонов «Танців з зірками» Илона Гвоздева, которая сейчас не в Украине, дала поклонникам полезный совет.

Сейчас Гвоздева находится в Грузии, куда она прилетела работать: танцовщицу пригласили хореографом в местный аналог шоу «Танці з зірками» после ее успеха в украинском проекте, передает Politeka.net. Из-за работы хореограф оказалась далеко от семьи. По ее собственному признанию, для нее такая разлука оказалась непростой.

В новом посте Гвоздева показала, как проводит время в одном из грузинских ресторанов. На фото танцовщица в простом гольфе с подкатанными рукавами сидела за столиком с бокалом вина. Она улыбалась, но выглядела немного усталой.

На фото также можно было заметить вздувшиеся вены на руках Илоны.

«Человек может все, только ему обычно мешает лень, страх и низкая самооценка! Будете в Грузии обязательно попробуйте вино Киндзмараули, оно невероятное», - подписала кадр Гвоздева.

Ее поклонники тут же отреагировали.

«Первое на что обратила внимание...это руки...и вены», «что по венам?», «Не грустите! Жизнь быстротечна, а воспоминания о прекрасной Грузии останутся навсегда!», «Спасибо за рекомендацию», «Ой, а что с руками, вены такие?», - пишут люди.

Напомним, Гвоздева вдалеке от Украины рассказала о своем опасном состоянии.

Как сообщала Politeka, Илона Гвоздева, задрав платье, напомнила о себе перед новым танцевальном шоу.

Также Politeka писала, что загорелая Илона Гвоздева в модном бикини подразнила развлечениями в бассейне.