Як пише Politeka.net, Анна Трінчер є успішною українською співачкою і блогеркою. Артистка нещодавно погодилася вийти заміж за свого колегу-блогера Олександра Волошина, який отримав травму коліна під час гри в футбол і йому потрібна була операцію, яку зробили в державній лікарні. Анна зізналася, що залишилася дуже незадоволеною лікарнею, в якій коханому допомогли. На нових сторіс в Instagram Трінчер показала, як залишає медустанову не чекаючи виписки.
"Зробили перебинтування і тікаємо", - написала Анна Трінчер на нових сторіс.
На кадрах можна побачити, як молоду людину бинтують, а після цього Олександр на милицях йде разом з Ганною, залишаючи медичний заклад.
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"Вмотуємо скоріше", - сказала Анна у відео.
Після цього можна побачити, як пара виходить з лікарні.
"Втекли з лікарні за три дні до виписки! Встигли навіть пару тіктокенів зняти", - додала Ганна.
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