Співачка Анна Трінчер, зірка "Скаженого весілля" і наречена блогера Олександра Волошина, вирішила разом з коханим втекти з лікарні, в якій коханому робили операцію на коліні.

Як пише Politeka.net, Анна Трінчер є успішною українською співачкою і блогеркою. Артистка нещодавно погодилася вийти заміж за свого колегу-блогера Олександра Волошина, який отримав травму коліна під час гри в футбол і йому потрібна була операцію, яку зробили в державній лікарні. Анна зізналася, що залишилася дуже незадоволеною лікарнею, в якій коханому допомогли. На нових сторіс в Instagram Трінчер показала, як залишає медустанову не чекаючи виписки.

"Зробили перебинтування і тікаємо", - написала Анна Трінчер на нових сторіс.

На кадрах можна побачити, як молоду людину бинтують, а після цього Олександр на милицях йде разом з Ганною, залишаючи медичний заклад.

"Вмотуємо скоріше", - сказала Анна у відео.

Після цього можна побачити, як пара виходить з лікарні.

"Втекли з лікарні за три дні до виписки! Встигли навіть пару тіктокенів зняти", - додала Ганна.

Нагадавши, Трінчер зізналася Осадчій, яку умову поставила нареченому перед заручинами

Також Politeka писала, що наречений Анни Трінчер вчиться ходити на милицях: співачка скаржиться на умови в лікарні

А ще Politeka повідомляла, що Анна Трінчер розридалася, побачивши свого нареченого після операції



