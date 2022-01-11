Певица Анна Тринчер, звезда "Скаженого весілля" и невеста блогера Александра Волошина, решила вместе с возлюбленным сбежать из больницы, в которой любимому делали операцию на колене.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер является успешной украинской певицей и блогеркой. Артистка недавно согласилась выйти замуж за своего коллегу-блогера Александра Волошина, который получил травму колена во время игры в футбол и ему нужна была операцию, которую сделали в государственной больнице. Анна призналась, что осталась очень недовольной больницей, в которой любимому помогли. На новых сторис в Инстаграм Тринчер показала, как покидает медучреждение не дожидаясь выписки.

"Сделали перебинтовку и убегаем", - написала Анна Тринчер на новых сторис.

На кадрах можно увидеть, как молодого человека бинтуют, а после этого Александр на костылях уходит вместе с Анной, покидая медицинское учреждение.

"Уматываем поскорее", - сказала Анна в видео.

После этого можно увидеть, как пара выходит из больницы.

"Сбежали с больницы за три дня до выписки! Успели даже пару тиктокенов снять", - добавила Анна.

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