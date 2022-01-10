Сергій Лазановський завоював перемогу на шоу "Голос країни" минулого року, повідомляє Politeka.net. Артист часто дякував за підтримку свою тренерку Надю Дорофєєву, а також глядачів, які за нього голосувалися.
А тепер прийшов час нового конкурсу, в якому артист вирішив взяти участь. Про це Сергій Лазановський повідомив у своєму Instagram, опублікувавши скрін про реєстрацію в Нацвідборі для міжнародного конкурсу "Євробачення".
У повідомленні йдеться, що заявка співака прийнята.
Примітно, що днями артист пережив велике потрясіння - у нього померла прабабуся.
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Зазначимо, минулого року в "Євробаченні" взяла участь українська група "Go_A", яка посіла почесне п'яте місце. Колектив завоював популярність у всьому світі, і станом на літо 2021-го залишався в топі запитів Google.
За словами солістки групи Катерини Павленко, вона відчувала тиск відповідальності, і навіть прихворіла на цьому тлі, але, послухавши свого психотерапевта, співачка відпустила ситуацію, і хвороба пішла.
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