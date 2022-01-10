Співачка Санта Дімопулос, переможниця "Танців з зірками", показала, як проводить час з екс-дружиною Потапа Іриною Горовою в Дубаї, поділившись фото.

Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос є успішною українською співачкою, яка була солісткою гурту "ВІА Гра". Нещодавно зірка брала участь в" Танці з зірками", де здобула перемогу. Не забуває Санта і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових фото Дімопулос позувала біля вікна з видом на Дубай. А на наступному сторіс вже була разом з сином Даніелем від актора Андрія Джеджули.

Але як виявилося, Санта не з одним сином відпочивала в ОАЕ. На останньому сторіс Дімопулос показала, хто разом з нею проводить час. Як виявилося, Ірина Горова, колишня дружина Олексія Потапенка (Потапа), теж з нею була. Як і син від Олексія-Андрій.

"Діти бувають дуже корисні", - підписала кадр Санта, на якому Андрій фотографував маму.

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