Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос є успішною українською співачкою, яка була солісткою гурту "ВІА Гра". Нещодавно зірка брала участь в" Танці з зірками", де здобула перемогу. Не забуває Санта і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових фото Дімопулос позувала біля вікна з видом на Дубай. А на наступному сторіс вже була разом з сином Даніелем від актора Андрія Джеджули.
Але як виявилося, Санта не з одним сином відпочивала в ОАЕ. На останньому сторіс Дімопулос показала, хто разом з нею проводить час. Як виявилося, Ірина Горова, колишня дружина Олексія Потапенка (Потапа), теж з нею була. Як і син від Олексія-Андрій.
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"Діти бувають дуже корисні", - підписала кадр Санта, на якому Андрій фотографував маму.
Нагадаємо, Санта Дімопулос оприлюднила рідкісні кадри з дітьми і чоловіком, який годиться їй в батьки
А ще Politeka повідомляла, що Санта Дімопулос показала, як її діти розважаються на курорті, поки в Україні холодно
Також Politeka писала, що Дімопулос на кадрах з новим чоловіком і сином від Джеджули не залишила українців байдужими