Как пишет Politeka.net, Мастер спорта Украины Санта Димопулос некоторое время пела в ВИА Гре, а в 2020 году победила на шоу "Танці з зірками". Звезда біла в отношениях с Андреем Джеджулой, от которого родила сына Даниэля. В 2015 году артистка вышла замуж за бизнесмена Игоря Кучеренко, а в 2019 году родила дочь Софию. Не забывает Санта и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых сторис Санта показала, как отдыхает на курорте. На первом фото Димопулос показала дочь Софию.
"Счастье", - написала звезда.
На втором сторис Димопулос уже показывала сына Даниэля и Софию.
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"Двойное счастье", - написала Санта под второй фотографией.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных инструментов для взаимодействия с фанатами.
Напомним, Димопулос на кадрах с новым мужем и сыном от Джеджулы не оставила украинцев равнодушными
Также Politeka сообщала, что Димопулос не выдержала и распаковала свой новогодний подарок бренда Chanel за десятки тысяч гривен
А еще Politeka писала, что Димопулос показала, как проводит время с сыном от Джеджулы, которого увезла в Москву