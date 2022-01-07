Певица Санта Димопулос, которая была солисткой группы ВИА Гра, а также победила на шоу "Танці з зірками", показала сына от Джеджулы и дочь от мужа Игоря Кучеренко.

Как пишет Politeka.net, Мастер спорта Украины Санта Димопулос некоторое время пела в ВИА Гре, а в 2020 году победила на шоу "Танці з зірками". Звезда біла в отношениях с Андреем Джеджулой, от которого родила сына Даниэля. В 2015 году артистка вышла замуж за бизнесмена Игоря Кучеренко, а в 2019 году родила дочь Софию. Не забывает Санта и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Санта показала, как отдыхает на курорте. На первом фото Димопулос показала дочь Софию.

"Счастье", - написала звезда.

На втором сторис Димопулос уже показывала сына Даниэля и Софию.

"Двойное счастье", - написала Санта под второй фотографией.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных инструментов для взаимодействия с фанатами.

Напомним, Димопулос на кадрах с новым мужем и сыном от Джеджулы не оставила украинцев равнодушными

Также Politeka сообщала, что Димопулос не выдержала и распаковала свой новогодний подарок бренда Chanel за десятки тысяч гривен

А еще Politeka писала, что Димопулос показала, как проводит время с сыном от Джеджулы, которого увезла в Москву



