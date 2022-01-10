Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос является успешной украинской певицей, которая была солисткой группы "ВИА Гра". Недавно звезда участвовала в "Танці з зірками", где одержала победу. Не забывает Санта и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых фото Димопулос позировала у окна с видом на Дубай. А на следующем сторис уже была вместе с сыном Даниэлем от актера Андрея Джеджулы.
Но как оказалось, Санта не с одним сыном отдыхала в ОАЭ. На последнем сторис Димопулос показала, кто вместе с ней проводит время. Как оказалось, Ирина Горовая, бывшая жена Алексея Потапенко (Потапа), тоже с ней была. Как и сын от Алексея - Андрей.
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"Дети бывают очень полезны", - подписала кадр Санта, на котором Андрей фотографировал маму.
Напомним, Санта Димопулос обнародовала редкие кадры с детьми и мужем, который годится ей в отцы
А еще Politeka сообщала, что Санта Димопулос показала, как ее дети развлекаются на курорте, пока в Украине холодно
Также Politeka писала, что Димопулос на кадрах с новым мужем и сыном от Джеджулы не оставила украинцев равнодушными