Певица Санта Димопулос, победительница "Танців з зірками", показала, как проводит время с экс-женой Потапа Ириной Горовой в Дубае, поделившись фото.

Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос является успешной украинской певицей, которая была солисткой группы "ВИА Гра". Недавно звезда участвовала в "Танці з зірками", где одержала победу. Не забывает Санта и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых фото Димопулос позировала у окна с видом на Дубай. А на следующем сторис уже была вместе с сыном Даниэлем от актера Андрея Джеджулы.

Но как оказалось, Санта не с одним сыном отдыхала в ОАЭ. На последнем сторис Димопулос показала, кто вместе с ней проводит время. Как оказалось, Ирина Горовая, бывшая жена Алексея Потапенко (Потапа), тоже с ней была. Как и сын от Алексея - Андрей.

"Дети бывают очень полезны", - подписала кадр Санта, на котором Андрей фотографировал маму.

Напомним, Санта Димопулос обнародовала редкие кадры с детьми и мужем, который годится ей в отцы

А еще Politeka сообщала, что Санта Димопулос показала, как ее дети развлекаются на курорте, пока в Украине холодно

Также Politeka писала, что Димопулос на кадрах с новым мужем и сыном от Джеджулы не оставила украинцев равнодушными