Хореограф і танцюрист Влад Яма, який судить проект "Танці з зірками", показав, як виглядає після зміни іміджу і здивував Дмитра Монатіка, Катю Осадчу та інших зірок.

Як пише Politeka.net, Влад Яма зараз відпочиває в Майамі, США. Танцюрист і хореограф взяв з собою дружину лілію і сина Леона. На відпочинку Влад вирішив кардинально змінити імідж і дозволив синові збрити вуса і бороду. Результат даного перетворення зірка опублікував вв Instagram.

На фото Влад був повністю без рослинності на голові.

"Ну Привіт, 2007!

Дружина не дізнається, вітерцем незвично обдуває, відчуваю себе голеньким, але в цілому добре", - було написано під фото.

Володимир Дантес відразу прокоментував фото: "Харош".

Дружина Влада теж написала коментар:

"Знайшла собі молодого чоловіка".

Фанати, включаючи Монатіка, Осадчу, Еллерта та інших зірок, поставили понад 11 тисяч лайків і написали коментарі:



"Люкс", "Ого"," Фантомас"," Затягнув гідно. Я б не зважився )"," Чомусь відразу згадався танець з Наташею Могилевською в образі Маски (по-моєму це була самба?!) Без бороди а що сказала дружина?".

Нагадаємо, Влад Яма, Монатік та їхні дружини розгнівали українців необережним жестом на пляжі в Майамі

А ще Politeka повідомляла, що Влад Яма з "Танців з зірками" приголомшив виглядом після кардинальної зміни іміджу

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