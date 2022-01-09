Украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма поразил жену и сына экспериментом с собственной внешностью.

39-летний Яма, который с семьей отправился в новогоднее путешествие и сейчас находится в Майами, США, решил поиграть с шестилетним сыном Леоном в парикмахера. Соответствующие кадры Влад опубликовал в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

Сын хореографа выступил в роли барбера, а вот сам Яма был клиентом, который попросил сбрить ему бороду.

Малыш отнесся к заданию со всей серьезностью и хорошенько поработал машинкой для стрижки, значительно укоротив отцу растительность на лице. В дальнейшем, правда, Яма сам взялся за инструмент, чтобы привести себя в более-менее привлекательный вид.

"Сам не знаю, когда остановлюсь. Мое обычное январское настроение", - подписал он кадры.

Результаты эксперимента заметила Лилиана, жена судьи "Танців з зірками". Больше всего ее позабавила "дорожка" из волос на подбородке мужа.

"О май гад..., - она была явно поражена, - Я извиняюсь, а вы Влада не видели? Мужчина, что вы здесь делаете? Что это за дорожка?".

"Жена - моя поддержка и опора! Вообще не издевается надо мной 😂", - отшутился в ответ Влад, который и сам рассмеялся, увидев реакцию возлюбленной.

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