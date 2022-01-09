Как пишет Politeka.net, Влад Яма - популярный украинский танцор и хореограф. Звезда участвовал в шоу "Танці з зірками", где занимал дважды второе место с Натальей Могилевской. Также артист был судьей проекта "Україна має талант" на протяжении пяти сезонов, а теперь судит "Танці з зірками". Не забывает Влад и об Инстаграм, где делится с фолловерами многим интересным.
На новом фото Влад Яма был в автомобиле. Как известно, артист отдыхает сейчас в Майами, США. На снимке танцор был полностью побрит, включая усы и бороду.
"Ну привет, 2007!
Жена не узнаёт, ветерком непривычно обдувает, чувствую себя голеньким, но в целом хорошо", - написал Влад под фото.
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"Харош", - написал муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес.
Фанаты начали активно ставить лайки и писать комментарии:
"Кто это?", "Голый, совсем голый", "Люкс", "Фантомас", "Где Гордона потерял?", "Запорожские парни самые лучшие!)".
Напомним, Яма решился на изменения во внешности и ошарашил жену результатом
А еще Politeka писала, что жена Монатика в купальнике показала свои загорелые формы рядом с Владом Ямой
Также Politeka сообщала, что Влад Яма из "Танців з зірками" после Мексики увез жену к Монатику в США