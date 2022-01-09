Как пишет Politeka.net, Влад Яма - популярный украинский танцор и хореограф. Звезда участвовал в шоу "Танці з зірками", где занимал дважды второе место с Натальей Могилевской. Также артист был судьей проекта "Україна має талант" на протяжении пяти сезонов, а теперь судит "Танці з зірками". Не забывает Влад и об Инстаграм, где делится с фолловерами многим интересным.

На новом фото Влад Яма был в автомобиле. Как известно, артист отдыхает сейчас в Майами, США. На снимке танцор был полностью побрит, включая усы и бороду.

"Ну привет, 2007!

Жена не узнаёт, ветерком непривычно обдувает, чувствую себя голеньким, но в целом хорошо", - написал Влад под фото.

"Харош", - написал муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес.

Фанаты начали активно ставить лайки и писать комментарии:

"Кто это?", "Голый, совсем голый", "Люкс", "Фантомас", "Где Гордона потерял?", "Запорожские парни самые лучшие!)".

Напомним, Яма решился на изменения во внешности и ошарашил жену результатом

А еще Politeka писала, что жена Монатика в купальнике показала свои загорелые формы рядом с Владом Ямой

Также Politeka сообщала, что Влад Яма из "Танців з зірками" после Мексики увез жену к Монатику в США



