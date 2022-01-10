Актриса Анна Саліванчук, яка одружена з продюсером" Квартал 95 " Олександром Божковим, показала себе в ефектному образі і розповіла про свою вагу.

Як пише Politeka.net, Анна Саліванчук є успішною українською актрисою. Також зірка активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому фото Анна показала себе в незвичайному вбранні. Зірка легенько посміхнулася, демонструючи свою фігуру.

"Ну що, практично всі свята пройшли, і не знаю як у вас але я наїла + 2 кг, і як кажуть з понеділка на ПП, починаю нове життя, стежити за харчуванням, спорт, Я до речі і на свята займалася, зупинку не робила!

Але чому ми дівчата такі дивні, спочатку наїдимо за 7 днів, потім місяць боремося з цим! Чому ж ми не можемо триматися завжди! Звичайно є супер-відьми.

Вони завжди в одній вазі, але я вважаю, що їм просто пощастило з генетикою і вони в апріорі не видужають або не кайфують від смаколиків

Я вважаю таких жінок-холодними, так я виправдовую себе, так як я дуже люблю порадувати себе чимось смачним. І якщо мені сумно або якщо я втомилася тільки хороша і смачна їжа піднімає мені настрій, але не завжди можна встежити за розміром порції", - написала Анна.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Прекрасна і без дієти", " навіть в халат не влізла? Тільки в плед?", "...а я з розряду відають, вже багато років в одній вазі. Якщо метаболізм і кишечник в порядку, то не може бути таких вагових кабелів. До того ж дієти тимчасові це жорстко. Дівчатка будьте до себе ніжні-робіть 2 рази на рік ефективні очищення і таких постів не буде", "Еталон жіночності".

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