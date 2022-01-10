Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук является успешной украинской актрисой. Также звезда активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новом фото Анна показала себя в необычном наряде. Звезда легонько улыбнулась, демонстрируя свою фигуру.
"Ну что, практически все праздники прошли, и не знаю как у вас но я наела +2 кг, и как говорят с понедельника на ПП, начинаю новую жизнь , следить за питанием, спорт, я кстати и на праздники занималась , остановку не делала!
Но почему мы девушки такие странные, сначала наедим за 7 дней, потом месяц боремся с этим! Почему же мы не можем держаться всегда! Конечно есть супер- ведьмы.
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Они всегда в одном весе, но я считаю, что им просто повезло с генетикой и они в априори не поправятся или не кайфуют от вкусняшек
Я считаю таких женщин - холодными, так я оправдываю себя, так как я очень люблю порадовать себя чем-то вкусным. И если мне грустно или если я устала только хорошая и вкусная еда подымает мне настроение, но не всегда можно уследить за размером порции", - написала Анна.
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