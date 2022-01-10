Актриса Анна Саливанчук, которая замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, показала себя в эффектном образе и рассказала о своем весе.

Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук является успешной украинской актрисой. Также звезда активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото Анна показала себя в необычном наряде. Звезда легонько улыбнулась, демонстрируя свою фигуру.

"Ну что, практически все праздники прошли, и не знаю как у вас но я наела +2 кг, и как говорят с понедельника на ПП, начинаю новую жизнь , следить за питанием, спорт, я кстати и на праздники занималась , остановку не делала!

Но почему мы девушки такие странные, сначала наедим за 7 дней, потом месяц боремся с этим! Почему же мы не можем держаться всегда! Конечно есть супер- ведьмы.

Они всегда в одном весе, но я считаю, что им просто повезло с генетикой и они в априори не поправятся или не кайфуют от вкусняшек

Я считаю таких женщин - холодными, так я оправдываю себя, так как я очень люблю порадовать себя чем-то вкусным. И если мне грустно или если я устала только хорошая и вкусная еда подымает мне настроение, но не всегда можно уследить за размером порции", - написала Анна.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Прекрасна и без диеты", "Даже в халат не влезла? Только в плед?", "...а я из разряда ВЕДающих, уже много лет в одном весе. Если метаболизм и кишечник в порядке ,то не может быть таких весовых кабелей. К тому же диеты временные это жёстко. Девочки будьте к себе нежны-делайте 2 раза в год эффективные очистки и таких постов не будет", "Еталон женственности".

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