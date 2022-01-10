Бізнесмен Алекс Топольський, який став новим "Холостяком", показав себе сорочці і вразив заявою.

Як пише Politeka.net, Алекс Топольський - відомий бізнесмен з України, який побудував кар'єру в Майамі, США, де займається нерухомістю. 32-річний підприємець вирішив спробувати знайти свою любов на проекті "Холостяк", де за його серце будуть битися українські красуні. Не забуває Топольський і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

"Заради кави піду на все, навіть на роботу", - написав Олександр під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Люблю вранці каву, а у свята і коли гарний настрій можна і ввечері!", "А на кастинг холостяка ще можна подати анкету?", "Кава-двигун цивілізації", "який же ви красивий", " і чому я не кава....", "І кава не підбадьорила...Повне розчарування на обличчі!!! Все Буде Добре! Не робіть поспішних висновків. І у мене на лівій руці така червона ниточка, з хрестиком!!!!!".

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