Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный бизнесмен из Украины, который построил карьеру в Майами, США, где занимается недвижимостью. 32-летний предприниматель решил попробовать найти свою любовь на проекте "Холостяк", где за его сердце будут сражаться украинские красотки. Не забывает Топольский и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"Ради кофе пойду на всё, даже на работу", - написал Александр под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Люблю утром кофе, а по праздникам и когда хорошее настроение можно и вечером!", "А на кастинг холостяка ещё можно подать анкету?", "Кофе - двигатель цивилизации", "Какой же вы красивый", "И почему я не кофе....", "И кофе не взбодрил...Полное разочарование на лице!!! Все будет хорошо! Не делайте поспешных выводов. И у меня на левой руке такая красная ниточка, с крестиком!!!!!".

Напомним, известный ведущий засветил самую главную женщину нового "Холостяка" Топольского

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