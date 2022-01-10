Українська співачка Тіна Кароль переробила свій хіт "Бегу" в жартівливу пісню і викликала цікаву реакцію в Мережі - відео вона опублікувала вже в соцмережі.

Тіна Кароль вирушила в гастрольний тур зі своєю програмою "Красиво", повідомляє Politeka.net. Зірка ділиться у своєму Instagram і Тік Ток, як проходять репетиції.

Так, в ТіК Ток з'явилося відео, на якому Тіна Кароль вирішила трохи переробити свій хіт "Бегу", замінивши слова "Бегу на свет" на "Бегу на хлеб" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Біжу на хліб 😺 🥖 репетиції туру «Красиво». В якому місті чекаєш ти?",- написала артистка.

Публікація швидко зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Мені подобається, як Тіна співає "хлібець з маслом мій"😍 😍 😍", "«масло не жіііірное, масло вкуууусное. я заради хліба з маслом готова на все "🍞 🧈 ахахаахах", "цей пучок і колір волосся. Ну просто буся🥺", " чому вона мені на початку нагадала Мер'єм Узерлі?", "Яка мила божееее🥺 🥺 🥺", " нам потрібен студійний запис😏 🦭", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, у Тіни Кароль велика кількість фанатів в Україні, і на її концерти можна побачити черги.

Нагадаємо, що Тіна Кароль несподівано представила українцям Валеру

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль зворушила українців емоційним виступом, ледве стримала сльози

Також Politeka писала, Кароль звернулася до українців з несподіваним проханням