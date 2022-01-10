Украинская певица Тина Кароль переделала свой хит "Бегу" в шутливую песню и вызвала интересную реакцию в Сети - видео она опубликовала уже в соцсети.

Тина Кароль отправилась в гастрольный тур со своей программой "Красиво", сообщает Politeka.net. Звезда делится в своем Инстаграм и Тик Ток, как проходят репетиции.

Так, в Тик Ток появилось видео, на котором Тина Кароль решила немного переделать свой хит "Бегу", заменив слова "Бегу на свет" на "Бегу на хлеб" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Бегу на хлеб 😺🥖 Репетиции тура «Красиво». В каком городе ждёшь ты?", - написала артистка.

Публикация быстро собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Мне нравится, как Тина поет "хлебушек с маслом мой" 😍😍😍", "«масло не жиииирное, масло вкуууусное. я ради хлеба с маслом готова на все» 🍞🧈 ахахаахах", "Этот пучёк и цвет волос. Ну просто буся🥺", "Почему она мне в начале напомнила Мерьем Узерли?", "Какая милаяя божееее🥺🥺🥺", "нам нужна студийная запись 😏🦭", - написали пользователи Сети.

Отметим, у Тины Кароль большое количество фанатов в Украине, и на ее концерты можно увидеть очереди.

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