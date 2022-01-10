Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Ілона Гвоздьова поділилася одкровенням.
Як відомо, зірка танцювальних шоу поїхала працювати до Грузії, де стала хореографом-постановником грузинської версії «Танців з зірками».
Ілона Гвоздьова розповіла, що місяць далеко від дому і дітей дався їй нелегко, але це виявилося не єдиною труднощами. Робота над проектом забирає багато сил.
"Те відчуття, коли останній ефір-сили і фантазія на межі, а глядачі і учасники чекають феєричних перемог», - зізналася хореограф.
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Також Ілона Гвоздьова показала кадр підготовки до фіналу шоу.
Підтримавши Ілону Гвоздьову приїхав і чоловік. Хоооограф зазначила, що це допомогло їй не зірватися і не виїхати додому.
"Розставання з дітьми на місяць - це каторга", - заявила вона.
Зі своїм чоловіком Іваном Хомячуком Ілона Гвоздьова в шлюбі сім років. Пара виховує 6-річну дочку Валерію і маленького сина Домініка, який народився в жовтні 2020 року.
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