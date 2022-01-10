Известная хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева призналась, что произошло.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Илона Гвоздева поделилась откровением.

Как известно, звезда танцевальных шоу уехала работать в Грузию, где стала хореографом-постановщиком грузинской версии «Танцев со звездами».

Илона Гвоздева рассказала, что месяц вдали от дома и детей дался ей нелегко, но это оказалось не единственной трудностью. Работа над проектом забирает много сил.

«То чувство, когда последний эфир – силы и фантазия на пределе, а зрители и участники ждут фееричных побед», - призналась хореограф.

Также Илона Гвоздева показала кадр подготовки к финалу шоу.

Поддержать Илону Гвоздеву приехал и муж. Хооеограф отметила, что это помогло ей не сорваться и не уехать домой.

"Расставание с детьми на месяц - это каторга", - заявила она.

Со своим мужем Иваном Хомячуком Илона Гвоздева в браке семь лет. Пара воспитывает 6-летнюю дочь Валерию и маленького сына Доминика, который родился в октябре 2020 года.

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