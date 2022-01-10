Відомий гуморист, артист і шоумен Максим Галкін похвалився проведенням часу з дітьми й дружиною, Аллою Пугачовою - відео він розмістив у своєму Instagram.

Двійнята Алли Пугачової і Максима Галкіна, Ліза і Гаррі, вже стали справжніми зірками Мережі, передає Politeka.net. Батько з їх ранніх років почав викладати фото і відео з дітлахами.

Зараз у Лізи і Гаррі навіть є фан-сторінки, а Максим Галкін продовжує балувати шанувальників контентом з двійнятами.

У новому пості артист показав, як проводить час в компанії Алли Пугачової і дітей. Гаррі грав на губній гармошці, коли Ліза танцювала разом з мамою. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) Кадри були зняті в спортивному залі, серед гантелей і тренажерів.

"Спортивно-розважально!

Гарік грає, Ліза і Алла танцюють!",- підписав кадри люблячий батько.

За чотири години публікація зібрала понад 70 тисяч лайків і багато коментарів.

"Відмінна група сформувалася 👍 пора в гастрольне турне 😁", " які Кльові 🔥 🔥 👏 👏молодці ❤ ❤ ️ 🤗 🤗 🤗Гарік красень ✊✊👍👍👍👍👍👍👍👍", "улюблена сім'я!!!Дітки диво!!! Аллочка швидко промайнула😊❤️❤️❤️❤️❤️", "немає нічого кращого дитячого сміху!",- написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Галкін-молодший похвалився талантом не гірше знаменитих батьків

Як повідомляла Politeka, дітей Галкіна і Пугачової одягнули в стилі королівської сім'ї

Також Politeka писала, у мережі показали, з ким діти Пугачової і Галкіна святкували Новий Рік