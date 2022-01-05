Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Лиза и Гарри, уже стали настоящими звездами Сети, передает Politeka.net. Так, видимо, они не против и покорить сцену. Об этом свидетельствует видео, обнародованной в одной из фан-групп. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
На кадрах Максим Галкин и подросший Гарри вышли на сцену, перед коллегами и другими зрителями. Оба исполнили известную песню на французском языке, восхитив зал и пользователей Сети.
"Гарри с папой поют песню 🙏🏼❤️ Очень по-доброму 👏🏻💕", - написали авторы публикации, которая за полчаса собрала более 3000 просмотров и много комментариев.
Пользователи Сети написали много комплиментов отцу и сыну:
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"Супер!! Гаррик умничка! Браво!", "Дай Бог вам счастья", "Обожаю вас мои хорошие, просто люблю вас😍😍😍❤️❤️❤️👏👏👏", "Браво!!!Гарри молодец! Максим- отец с Большой буквы! Восхищаюсь!", "Самый замечательный папа🤩", "Такие классные! Надо было и Лизу взять она очень красиво поет эту песню. Талантливые , добрые умные детки , без пафоса. Это так приятно на них смотреть".
Напомним, Галкин снял видео в своем с Пугачевой имении, восхитив сына Ротару
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