Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару є популярною актрисою і резидентом "Жіночого кварталу". Зірка активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
Як відомо, зараз Ірина відпочиває в Таїланді, де насолоджується Індійським океаном. На новому фото Сопонару з'явилася в леопардовому купальнику, позуючи біля ліжка свого номера. Зірка вигнулася, демонструючи кожен вигин своєї витонченої фігури.
"Леопардовий купальник, сланці, залишилося тільки бриджі прикупити", - написала Ірина Сопонару.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
Біда з Харламовим, комік загримів в лікарню з серйозною проблемою: "Гарік, тримайся"
Влад Яма, Монатік та їхні дружини розгнівали українців необережним жестом на пляжі в Майамі: "Скромніше треба..."
Знаменитого актора знайшли без ознак життя напередодні концерту: подробиці трагедії
19-річний переможець "Голосу країни" Сасанчин, який став батьком, спить з дружиною на підлозі: "Жах, що діється"
Відомий російський актор зник безвісти в Казахстані: "Останній раз зв'язався з мамою..."
"Вогонь", "Іра, ви прекрасні", "ось вам будь ласка", "чарівна", "і поїсти", "Батюшки, це прекрасно", "Супер-красуня", "Суперстар Ірина, чудова фігура і дуже красива дівчина".
Нагадаємо, Сопонару з "жіночого кварталу" на відпочинку показала Райські види не тільки природи
Також Politeka повідомляла, що Сопонару з "жіночого кварталу" показала непідробні емоції під час зйомок
А ще Politeka писала, що Сопонару з " жіночого кварталу» вразила видом в міні і топі з пір'я