Актриса Ірина Сопонару, яка грає в "Жіночому кварталі", показала ефектний образ в леопардовому купальнику, порадувавши фанатів.

Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару є популярною актрисою і резидентом "Жіночого кварталу". Зірка активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Як відомо, зараз Ірина відпочиває в Таїланді, де насолоджується Індійським океаном. На новому фото Сопонару з'явилася в леопардовому купальнику, позуючи біля ліжка свого номера. Зірка вигнулася, демонструючи кожен вигин своєї витонченої фігури.

"Леопардовий купальник, сланці, залишилося тільки бриджі прикупити", - написала Ірина Сопонару.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Вогонь", "Іра, ви прекрасні", "ось вам будь ласка", "чарівна", "і поїсти", "Батюшки, це прекрасно", "Супер-красуня", "Суперстар Ірина, чудова фігура і дуже красива дівчина".

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